Романтическое свидание в парке «Малиновка» закончилось для 56-летней петербурженки изнасилованием

Жительница Северной столицы пожаловалась правоохранителям на ухажера, который изнасиловал ее в парке во время романтического свидания. Мужчину задержали и доставили в отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает Фонтанка.

Сотрудница магазина, за которой ухаживал 36-летний поклонник, ответила на его предложение вместе провести вечер и согласилась на романтическое свидание в парке «Малиновка» 22 августа. В назначенное время возлюбленные встретились: они сидели на траве, попутно немного выпивая. В какой-то момент ухажер решил перейти к активным действиям и набросился на 56-летнюю партнершу. Петербурженка оказалась против, но мужчину уже было не остановить — он изнасиловал жертву, а после скрылся.

Женщина обратилась за помощью в полицию лишь на следующий день. Стражи порядка нашли мужчину и доставили в отдел. Кавалером петербурженки оказался гражданин Узбекистана. На территории России он находится нелегально. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подмосковном Раменском мигрант выследил местную жительницу и попытался изнасиловать ее в доме. Хозяйке повезло — ей удалось отбиться и вызвать полицию.