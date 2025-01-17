Ролик оперативно скрыли: 13-летний блогер снял штаны перед Храмом Спаса на Крови в Петербурге

Скандалом может обернуться инцидент с участием 13-летнего блогера в Северной столице. Подросток вместе с друзьями снял штаны перед Храмом Спаса на Крови, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Популярный школьник похвастался видео, на котором все запечатлено в социальных сетях. Однако ролик провисел там недолго. Многие, по данным СМИ, раскритиковали танцы напротив священного места.

Мальчик приехал в Северную столицу из Москвы. Судя по всему, он сделал это специально, чтобы снять в Петербурге контенте для своего аккаунта. В Сети школьник записывает липсинги (открывает рот под чужое исполнение) и танцует под музыку — в Likee таким образом он набрал более полумиллиона подписчиков.

Ранее автоблогер Аванджон Юсупов объяснил дрифт с ребенком в открытом багажнике. По словам молодого человека, несовершеннолетний был «вклеен» в ролик.