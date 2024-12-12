«Все было аккуратно»: блогер Юсупов объяснил дрифт с ребенком в открытом багажнике

Блогер Аванджон Юсупов, автор нашумевшего в Сети ролика, на котором его машина дрифтует с сидящим в открытом багажнике ребенком, объяснил свой поступок. По его словам, скандальное видео было смонтировано из двух отдельных — и ребенок был просто «вклеен» в экстремальную сцену.

«Первые два кадра, где ребенок на багажнике автомобиля и автомобиль едет со скоростью 20 — 30 километров в час. И в конце есть кадры, где тачка потом «штурмует». Это разные вещи, это надо понимать. Я же не дурак, чтобы так с ребенком штурмовать, нет. С ребенком все было сделано аккуратно», — приводит его слова РЕН ТВ.

Как утверждает Юсупов, крепление на багажнике, за которое держался ребенок во время сцены с ним, было зафиксировано прочно, и его жизни ничего не угрожало.

Видео Юсупова с ребенком распространилось по соцсетям 12 декабря и дошло до главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. На историю также обратили внимание в Следственном комитете — в отношении водителя уже начата процессуальная проверка.

Ранее мы писали о том, что полиция задержала блогера Гаджиева за наезд на девушку с ребенком во время дрифта.