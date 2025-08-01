Рок-музыканта госпитализировали в критическом состоянии после «смерти» на руках у супруги

Британский рок-музыкант Дэйв Эдмундс находится в больнице в критическом состоянии после того, как «умер» на руках у супруги. Об этом пишет Daily Sun.

Сообщается, что у 81-летнего музыканта случился обширный инфаркт, когда он находился в своем доме в Монмутшире, Уэльс. Его супруга написала в соцсети пост о случившемся. По ее словам, Эдмундс «умер» у нее на руках, пока она отчаянно пыталась его спасти.

Прибывшие на место медики провели звезде 1970-х «интенсивную сердечно-легочную реанимацию», после чего артист пришел в себя. Его срочно доставили в больницу, где в отделении интенсивной терапии ему провели интубацию. Сейчас рок-исполнитель находится в критическом состоянии.

Эдмундсу диагностировали повреждение мозга и частичную потерю памяти. Врачи говорят, что есть риск повторной остановки сердца.

«Я все еще в шоке и думаю, что у меня ПТСР из-за этого ужасного события. Моему блестящему, талантливому, веселому и особенному Дэйву сейчас очень пригодились бы молитвы и добрые пожелания от людей», — сказала жена музыканта.

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