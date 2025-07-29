«Смотрю на свое тело сверху вниз»: ожившая после смерти спортсменка рассказала, что видела на том свете

Британская спортсменка, пережившая клиническую смерть, рассказала о том, что видела на том свете. Ее слова передает издание Mirror.

41-летняя женщина почувствовала себя плохо во время тренировки в спортзале. У нее внезапно закружилась голова, и она упала. Вскоре на место прибыла бригада медиков, которая зафиксировала у пациентки остановку сердца. Однако через 17 минут она ожила.

Спустя время британка рассказал о своем состоянии во время случившегося. По ее словам, какое-то время она наблюдала за всем происходящим как бы со стороны.

«Помню, что резко потемнело и ничего не стало. Затем я осознала, что смотрю на свое тело сверху вниз. Я наблюдала за собой, видела пол спортзала с высоты. Первая мысль была о том, что мои ноги выглядят очень толстыми», — рассказала женщина.

Врачи действительно обратили внимание на ноги пациентки, которые выглядели опухшими. Сама спортсменка призналась, что не чувствовала «какого-то особого покоя» и не видела света.

«Я просто наблюдала за собой и видела вокруг какие-то желтые машины», — уточнила она.

Врачи в итоге диагностировали у нее сердечную недостаточность. Сейчас женщина восстанавливается поле сложной операции. Впрочем, пережитая клиническая смерть не помешала ей и дальше заниматься спортом и даже готовиться к соревнованиям по нетболу.

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