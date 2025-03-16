Российские военные ликвидировали в Запорожской области одного из главарей украинского «Правого сектора»* (запрещенная организация, признанная экстремистской на территории РФ) Михаила Алексеева с позывным «Рембрандт».

Как рассказал mk.ru, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, главарь отделения экстремистской организации в Львовской области стал жертвой беспилотника.

«Известно, что он бежал от дрона, и удар пришелся ему в спину. Это знаковая ликвидация. Мы видим, что откровенные нацисты уничтожаются и зачищаются все чаще и чаще», - сказал Рогов.

Он также подчеркнул, что неонацисты, подобные Алексееву, привыкли зарабатывать деньги и политический капитал на крови простых украинцев.

«Алексеев был русским человеком, который изменил свои инициалы по украинскому подобию», - отметил Рогов.

Известно, что Рембрандта ликвидировали на степногорском направлении в районе поселка Каменское.

Ранее российские бойцы ликвидировали двух членов «Правого сектора»* в зоне спецоперации. Уничтоженные неонацисты оказались семейной парой, в жизни которой принимал участие сам президент Украины Владимир Зеленский.

*запрещенная организация, признанная экстремистской на территории РФ