Российские бойцы ликвидировали двух членов «Правого сектора»* (запрещенная организация, признанная экстремистской на территории РФ) в зоне спецоперации. Уничтоженные неонацисты оказались семейной парой, в жизни которой принимал участие сам президент Украины Владимир Зеленский, передает aif.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сначала на тот свет отправился поклонник Бандеры. Мужчина, совершил преступление на родине, а потом был помилован украинским главой. В боях за Бахмут он был ликвидирован российскими вооруженными силами.

Его супруга погибла в зоне СВО значительно позже. Сейчас о смерти женщины заговорили в украинских СМИ. При жизни она была удостоена ордена «За мужество» III степени, который ей вручил Владимир Зеленский.

Ранее в Подмосковье пенсионерка сдала в полицию дочь с зятем за приверженность Бандере. Пожилая россиянка хотела, чтобы мужчина отправился на фронт, а наследница не разводила фронду.

*запрещенная организация, признанная экстремистской на территории РФ