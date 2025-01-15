Родственники заморившей сына голодом в Мексике россиянки раскрыли подробности ее личной жизни

Появились подробности жизни россиянки, которая обвиняется в том, что заморила голодом шестилетнего сына. По данным ИА Регнум, женщина не была готова к материнству и вела праздный образ жизни.

Родственники подозреваемой вышли на связь с журналистами после случившегося и заявили, что не верят в версию следствия. Брат и друзья женщины уверены, она не могла издеваться над ребенком.

«У нас не идеальная семейка, но более-менее адекватная. Но чтобы заморить кого-то голодом — я очень сильно сомневаюсь, чтобы сестра могла пойти на это. У нас в семье дураков нет, да и с какими-то психологическими отклонениями тоже», - отметил брат россиянки.

По словам друзей женщины, она всегда была «нормальной девчонкой» и не могла совершить такой ужасный поступок. До переезда в Мексику она особо ничем не занималась, любила тусовки и свидания с мужчинами. О том, что она решила перебраться за границу, знали только ее родители. Также женщина не сообщала никому о рождении сына.

«Сестра никогда не жаловалась на какие-либо проблемы, не рассказывала нам о трудностях с деньгами или личной жизнью. Когда мы списывались с ней, она всегда говорила, что у неё всё нормально, живет потихоньку, всё хорошо»,- рассказал собеседник агентства.

К слову, перевозить тело умершего мальчика в Россию не планируется.

Напомним, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. 31 декабря он скончался в одиночестве, так как мама не пришла к нему в больницу. Предварительно, причиной смерти стало систематическое недоедание.

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