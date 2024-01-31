Родственники рассказали о состоянии школьника, которого избил боец джиу-джитсу: нужна операция

Родственники рассказали, что избитому бойцом джиу-джитсу 17-летнему школьнику необходима операция на лице. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, подросток нуждается в челюстно-лицевой операции после инцидента, произошедшего на Домостроительной улице вечером 28 января.

По предоставленной информации, подростки прогуливались, и школьник, разговаривая по телефону, случайно постучал кулаком по капоту припаркованного автомобиля. Это заметил боец джиу-джитсу – 38-летний мужчина весом 110 килограмм и ростом 193 сантиметра. Он решил отреагировать на этот жест.

Мужчина обматерил подростка и начал преследовать его. Затем он напал на него, повалил и нанес два удара по лицу. Оказалось, что у парня серьезные травмы, включая раздробленный череп. Друг подростка смог успокоить агрессора, и тот отступил.

После инцидента друг отвел пострадавшего в аптеку, где купили необходимые медикаменты, а затем доставил его домой. Однако, увидев состояние сына, родители вызвали скорую помощь, и он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Диагноз – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом лобной пазухи.

Боец джиу-джитсу, имеющий двоих детей, также является активным участником социальных сетей и ведет блог о своих достижениях в боевых искусствах. Он был задержан в ночь на 30 января, признал свою вину и раскаялся в совершенном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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