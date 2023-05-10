Мертвый отец пролежал в морозилке сына 18 месяцев
В Нидерландах сын больше года хранил в холодильнике тело своего 101-летнего отца.
82-летний мужчина хранил тело умершего 101-летнего отца на протяжении почти двух лет. Находку обнаружили лишь тогда, когда лечащий врач покойного выразил беспокойство долгим отсутствие своего пациента и обратился в полицию.
Правоохранительные органы Нидерландов обнаружили мертвого мужчину в провинции Ландграф, в его собственном доме, где он проживал со своим пожилым сыном.
Усопший лежал в отдельно стоявшей морозильной камере.
Сын, имя которого не разглашается, объяснил свое поведение так: «Я не хотел его потерять. В противном случае я бы скучал по нему».
Теперь следствию предстоит выяснить при каких обстоятельствах умер 101-летний мужчина.
Газета.Ru сообщает, что местные чиновники, посетившие место страшной находки, отметили там ужасающий беспорядок и запустение.