Мертвый отец пролежал в морозилке сына 18 месяцев

82-летний мужчина хранил тело умершего 101-летнего отца на протяжении почти двух лет. Находку обнаружили лишь тогда, когда лечащий врач покойного выразил беспокойство долгим отсутствие своего пациента и обратился в полицию.

Правоохранительные органы Нидерландов обнаружили мертвого мужчину в провинции Ландграф, в его собственном доме, где он проживал со своим пожилым сыном.

Усопший лежал в отдельно стоявшей морозильной камере.

Сын, имя которого не разглашается, объяснил свое поведение так: «Я не хотел его потерять. В противном случае я бы скучал по нему».

Теперь следствию предстоит выяснить при каких обстоятельствах умер 101-летний мужчина.

Газета.Ru сообщает, что местные чиновники, посетившие место страшной находки, отметили там ужасающий беспорядок и запустение.