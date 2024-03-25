Родственник отрекся от террориста Мирзоева, расстрелявшего людей в «Крокусе»

Родственник отрекся от террориста Далерджона Мирзоева, расстрелявшего людей в «Крокусе». Об этом сообщает Kp.ru.

Журналисты нашли родственника террориста, который прописал его у себя дома в Новосибирске. Мужчина попросил не раскрыть его имя. В откровенной беседе он рассказал, как злоумышленник себя вел за несколько месяцев до теракта в «Крокусе».

Как выяснилось, террорист вырос в деревне и не имеет высшего образования. В Новосибирске ему оформили временную прописку. Злоумышленник стал таксистом и начал зарабатывать на жизнь. По словам инсайдера, в его поведении не было замечено странностей.

«Мы из новостей узнали, что случилось, я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим! Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — высказался мужчина.

Также он добавил, что считает родственника «нелюдем» и готов закидать его камнями.

Ранее коллеги фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» описали его как само спокойствие. Подробности смотрите в этой новости.