Окровавленный мужчина найден у здания «Ленкома»

В баре, расположенном на цокольном этаже театра «Ленком», произошел необычный инцидент с 50-летним мужчиной. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог покинуть заведение и растянулся прямо на лестнице.

Прохожие увидели окровавленного мужчину и решили, что произошла драка между актерами театра «Ленком». Однако потерпевшим оказался мужчина, который ранее наслаждался коньяком в баре неподалеку в компании своих друзей. Он внезапно решил отправиться домой и неуверенно пошел к выходу. Из-за своего состояния он не смог преодолеть несколько ступенек вверх, пишет mk.ru.

В результате, споткнувшись об одну из ступенек, мужчина упал. Изначально казалось, что пострадавший серьезно травмировал голову и получил черепно-мозговую травму, так как его лицо и волосы были в крови. Однако медики, прибывшие на место, заявили, что у мужчины нет сотрясения мозга и повреждений черепа.

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