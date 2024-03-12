Родственница командира потерпевшего крушение Ил-76 назвала его опытным летчиком

Родственница командира потерпевшего крушение Ил-76 Махмуда Габдракипова назвала его опытным летчиком. По словам женщины, была ситуация, когда пилот посадил воздушное судно с отказавшими двигателями.

Комментарий родственницы приводит телеканал «360».

«Он очень опытный был летчик», - сказала женщина и добавила, что Габдракипов мог быть на пенсии еще год назад.

Напомним, 12 марта Ил-76 рухнул в Ивановской области. На борту находились 7 пассажиров и 8 членов экипажа. Причиной крушения назвалось возгорание двигателя.

В начале февраля самолет с тренером Татьяной Тарасовой, фигуристами Алексеем Тихоновым и Светланой Соколовской выкатился за пределы полосы при посадке в Саранске и врезался в сугроб. Пассажиры ждали выхода около 40 минут. Инцидент с воздушным судном случился из-за непогоды – в городе был сильный снегопад.