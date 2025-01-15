Родные объявили сбор денег на похороны матери, изрезавшей детей в Красноуральске

Родственники матери, изрезавшей детей в Красноуральске, объявили сбор денег на ее похороны. Напомним, что все случилось в Свердловской области 10 января. Подробности сообщает Ura.ru.

Близкие женщины сообщили в беседе с журналистами, что у них не хватает средств на похороны Натальи. Они попросили помощи у неравнодушных людей.

«Трагедия случилась после праздников, мы оказались финансово неготовыми. Пока что собрали небольшую часть, нужны еще деньги», — поделились родственники умершей.

Они сообщили, что хотят похоронить женщину на екатеринбургском кладбище, где покоятся ее родители.

Напомним, что в начале января жительница, по предварительным данным, изрезала семилетнего сына и девятилетнюю дочь, а после покончила с собой. Подросткам удалось остаться живыми, они были экстренно доставлены в больницу и перенесли операцию. Жители обсуждают эту историю и выдвигают предположения, что могло произойти в семье.

Ранее мы писали о том, что родственники заморившей сына голодом в Мексике россиянки раскрыли подробности ее личной жизни. По их словам, она была не готова к материнству.