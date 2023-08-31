Родные назвали причину смерти шестимесячной девочки после пластической операции

Шестимесячная девочка скончалась после операции в Новосибирске еще в мае прошлого года. Хирургическое вмешательство изначально не вызывало опасений, так как подобная пластика по коррекции заячьей губы считалась довольно распространенной, а клиника, где все проходило, не имела плохих отзывов. Спустя год с небольшим родители умершей малышки узнали, почему именно погибла их дочь, передает kp.ru.

По словам матери, странности начались сразу после того, как девочку вынесли из операционной. У нее уже на тот момент стояла дыхательная трубка. Никто не говорил, что во время операции что-то пошло не так. В реанимации ребенок лежал три дня. Врачи уверяли, что поводов для беспокойства нет, но потом вдруг поступил тревожный звонок. Оказалось, что малышка умирает из-за кровотечения. Спасти юную пациентку не удалось.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что девочка умерла именно от потери крови. Если бы, по словам матери, ее дочери успели сделать переливание, то она бы осталась жива.

Ранее в Волгоградской области восьмимесячный ребенок захлебнулся насмерть в ванне, пока его 16-летняя мать спала. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.