Родной отец Далера простил приемную мать, обвиняемую в убийстве его сына

Родной отец шестилетнего Далера, найденного в спортивной сумке минувшим летом, посетил заседание суда по новой мере пресечения для опекуна, которую обвиняют в убийстве ребенка. Мужчина заявил, что простил ее.

Подробности приводит сайт E1.ru.

На момент смерти мальчика Худжановиддин Бобиев сидел в тюрьме. Прийти на похороны сына он не смог – не отпустили.

Отец Далера говорит, что ему жалко сына и «тяжело».

«Мне не ее, мне сына своего жалко до слез… То, что ей срок дадут, это мне сына не оживит, — сказал мужчина.

Мальчик снится ему после смерти. «Я считаю, что он там, ближе к Богу. Меня это успокаивает», - произнес Бобиев.

Он признался, что простил опекуна, хотя она не просила прощения. Мужчина считает, что не стоит желать зла другому, иначе это вернется бумерангом.

«Прощеного Бог простит, я ее простил», - сказал он на суде.

Теме временем обвиняемая в убийстве Далера опекунша поменяла показания по поводу смерти ребенка. Сейчас она утверждает, что не знает истинных причин, хотя прежде заявляла о несчастном случае. Об этом пишет Ura.ru.

Напомним, сестра Далера рассказывала, что приемная мать била и хотела повестить на нее смерть мальчика.