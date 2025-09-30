Родившая в туалете Бурнашкина обвинила опекунов в невозможности увидеть дочь

Родившая в туалете аэропорта в Турции Екатерина Бурнашкина обвиняет опекунов в том, что они не дают увидеть дочь. С семьей девушка встретилась один раз на заседании суда.

Она не оставляет попыток вернуть дочь Николь, сейчас о девочке заботятся многодетные родители Макаровы из Павловского Посада. У них двое своих детей и двое приемных.

24 сентября суд решил оставить 11-месячного ребенка с приемными родителями, а Екатерину лишили родительских прав. Отец Бурнашкиной признался, что до сих пор не видел ребенка. По официальной версии, дед отказался от Николь, хотя мужчина это отрицает.

«Очень сильно хочу увидеть ее, забрать ее в семью, потому что это моя внучка», - сказал мужчина в интервью журналистке Ксении Собчак.

Адвокат Екатерины заявляет, что «логически непонятно, почему не отдать ребенка в семью». Собчак тоже удивило такое решение. Приемная семья заняла позицию не возвращать ребенка – по некоторым данным, на дочь Бурнашкиной они получают от 50 до 70 тыс. рублей в месяц.

Биологическая мать рассказала: «С Николь я вообще не виделась. Не дают встретиться ни мне, ни бабушке, маме моей».

Ранее девушка рассказала, как родила в аэропорту. Она призналась, что не кричала и не почувствовала боли.