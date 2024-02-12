Родившая в 14 лет девушка из Железногорска начала продавать голые фото дочери

Девушка из Железногорска Красноярского края, которая родила в 14 лет, начала продавать голые фотографии дочери в приватном канале. Девочке сейчас три года.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник обратил внимание, что в Сети появился «прайс» - в нем указана сумма, за которую можно посмотреть на дочь. Стоимость подписки составляет 1 тыс. рублей. Подписчики потребовали лишить мать родительских прав.

Девушка не видит в своем поступке ничего плохого: она утверждает, что дочери «все нравится», «ребенок растет и развивается».

После скандала вокруг продажи фото она заявила, что не занимается публикацией снимков ребенка. Девушка уверена: это дело рук мошенников. Однако в ситуацию вмешалась прокуратура региона.

Напомним, девушка забеременела в 13 лет. Сначала она обвиняла в случившемся 10-летнего мальчика, а потом рассказала об изнасиловании старшеклассником.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против отца, который отправил подруге фото голого восьмилетнего сына.