Родившая в 11 лет от гастарбайтера москвичка собирается с ним разводиться

Москвичка, которая родила от гастарбайтера в 11 лет, собирается разводиться. На сегодняшний день у пары четверо детей.

Девушка рассказала, что уже «подала на развод». Она призналась, что прощала мужа Хабиба Патахонова и терпела рукоприкладство.

Многодетная мать сетует, что супруг забыл о детях и не помогает. Чашу терпения переполнило то, что Хабиб уехал в Донбасс. Денег на содержание детей от мужа она не видит да и сама сидит без работы.

О разводе Хабиб узнал от нее по телефону. В ответ мужчина признался, что у него есть девушка.

Сама москвичка тоже не одинока, но нового мужчину не афиширует. Знакомая рассказала, что он из Чечни, но финансово тоже не помогает.

Ранее стало известно, как сейчас живет героиня шоу «Пусть говорят», родившая в 13 лет.