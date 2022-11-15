Что с ней стало? Показали родившую в 13 лет героиню шоу Андрея Малахова

Девочка из шоу Андрея Малахова, родившая в 13 лет, после 2015 года пропала с экранов. Только сейчас стало известно, как сложилась ее жизнь.

Парень, от которого забеременела Алена Шевчук, попал в тюрьму. Пока отец ребенка «мотал» трехлетний срок, школьница занималась воспитанием малыша, встречалась с друзьями, окончила школу.

В итоге влюбленные расстались – молодая мама отказалась ждать возвращения отца ребенка из тюрьмы. Девушка встретила новую любовь и недавно вышла замуж.

Близкие утверждают, что Шевчук довольна жизнью, погружена в семейные заботы. Она больше не хочет становиться героиней скандальных историй.

Ранее сообщалось о первой в истории женщине, которая забеременела, будучи без обеих маточных труб. В результате родился здоровый и жизнеспособный ребенок.