Родителям запрещалось ходить на тренировки: чемпиона мира из России заподозрили в жестоком обращении с детьми

Многократным чемпионом мира по спортивной гимнастике Алексеем Дудченко заинтересовались правоохранители. Спортсмена проверяют на предмет жестокого обращения с детьми, передает Telegram-канал Mash на спорте.

Мать одного из подопечных тренера обратилась в полицию. Она надеялась, что Дудченко поможет ее сыну, который испытывает проблемы со здоровьем, с помощью своей методики. Специалист поставил перед родителями одно условие — никто из них не должен посещать тренировки.

Когда мальчик пожаловался на учителя, то мама посмотрела записи с камер в зале. Она увидела, как Дудченко с силой тянет ее сына за руки. У мальчика остались кровоподтеки в тех местах. После занятий у чемпиона мира ребенку потребовалась помощь психиатра — он стал бояться взрослых.

Ранее жительницу Якутии обвинили в жестоком обращении с малолетним ребенком. Она водила по лицу сына ершиком для унитаза.