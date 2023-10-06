Просят остановиться: подростка затравили после сообщения о подготовке нападения на школу

В Пермском крае люди начали травить подростка, который якобы хотел устроить вооруженное нападение на школу. В администрации Березников попросили не делать преждевременные выводы, ведь от этого страдает не только ученик, но и его семья. Об этом сообщает Ura.ru.

В мэрии города прокомментировали инцидент с участием юного жителя, о котором сообщали ряд СМИ.

«На парня и его семью обрушилась травля. Просим не делать преждевременные выводы», – высказались в администрации.

Они подчеркнули, что в соцсетях часто появляется информация, которая не проверена и не соответствует действительности.

Напомним, что ранее была информация о том, что школьник якобы готовит вооруженное нападение на учебное заведение. Сообщалось, что стражей правопорядка заинтересовал открытый блог 16-летнего школьника. Там он рассказывал о негативе, который испытывает к окружающим, депрессии и о насилии. Юный житель жаловался на побои дома и в детском саду. Кроме того, он писал о своих опасных планах и публиковал фото с оружием.

Ранее мы писали о том, как в Нижневартовске незнакомка ударила ребенка из-за ссоры на детской площадке. После этого местная жительница забрала у ребенка рюкзак и обыскала его.