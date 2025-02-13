«Родители живы»: мать подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова не верит в ее виновность

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила считает, что родители живы. Она верит в невиновность наследницы Екатерины, которую подозревают в убийстве бабушки и дедушки.

Адвокат Тарховой Андрей Карномазов объяснил, что Людмила не верит в убийство родителей.

«Людмила верит, что родители живы. Она не верит, что Катя причастна к убийству своих бабушки и дедушки», — приводит его слова Kp.ru.

Юрист последний раз был у Людмилы в понедельник — женщина находится в колонии за вымогательство 200 млн рублей. Защитник Тарховой отметил, что история с родителями сильно сказалась на ее психологическом состоянии.

Также есть версия, согласно которой Виктор и его жена Наталья инсценировали свою смерть, а на самом деле уехали за границу.

Напомним, по версии следствия внучка бывшего мэра Самары убила деда и его супругу, затем расчленила тела, расфасовав части по пакетам и пластиковым бочкам. Следователи обнаружили, что квартира Тарховых обработана раствором щелочи, который помогает убрать следы крови.

При обыске у Екатерины нашли телефоны и паспорта Тарховых. Помимо этого, девушка начала продавать золотые украшения и другие вещи бабушки с дедушкой. Внучку экс-мэра задержали и отправили под арест. Она отказывается от дачи показаний.

Ранее криминалист Михаил Игнатов сравнил поиски тел Тархова и его жены на мусорном полигоне с иголкой в стогу сена. Он не верит, что супруги могли остаться живы.