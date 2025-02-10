«Их ищут как мертвых, но теоретически могут быть живы»: криминалист об исчезновении экс-мэра Самары и его жены

Криминалист Михаил Игнатов оценил шансы найти экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену живыми. По его мнению, косвенные признаки указывают на смерть супругов. Поиски пропавших на свалке Игнатов сравнил с иголкой в стогу сена. Комментарий эксперта приводит сайт «Страсти».

«Признаны убитыми два человека: сам экс-мэр и его жена. Что здесь, на мой взгляд, можно сделать? Можно включить все рычаги и возможности Следственного комитета, Уголовного розыска, подключить экспертов-криминалистов с их аппаратурой, чтобы, возможно, на тех же свалках поискать пакеты и сумки, где могут находиться расчлененные останки этих людей. Теоретически шансы есть. Они призрачные, но есть. Это все равно что искать иголку в стоге сена. Даже иголку в стоге сена можно найти, если иметь очень хороший магнит. Здесь надо использовать все последние ноу-хау, которые имеются для поисков человеческих останков, где идет биологическое разложение. Есть специальные датчики, которые усовершенствованы и модернизированы. Но представляете, сколько отходов перегнивает на свалке и отовсюду идут газы от брожения. Там же не только пакеты, но и остатки пищи. Тяжело применить специальную аппаратуру, но если искать, то может и получится что-то найти. Какие-то надежды есть и, я надеюсь, удача улыбнется сыщикам» , - высказался Игнатов.

Он не верит, что супруги живы. Прятаться и исчезать у них не было причин.

«Теоретически, они могут быть живы. Их ищут как мертвых, но теоретически, возможно, их где-то спрятали. С другой стороны, я в это не очень верю. У них не было мотива от кого-то прятаться, куда-то исчезать, бросить все в одночасье и потеряться полностью из поля зрения всех. Я не вижу у них причин для этого. Есть много признаков, что их уже нет в живых. Постепенно распродавались ценные вещи, были проданы машина, записанная на жену, предметы антиквариата, а задержанная впоследствии девушка отвечала от их имени звонившим и призывала обратиться к внучке. Много косвенных признаков, что людей нет в живых» , - сказал Игнатов.

Сообщалось, что в квартире исчезнувших была обнаружена кровь, а помещение подверглось санобработке. Игнатов прокомментировал эту информацию.

«При расчленении остается очень большое количество крови, микрочастиц мягких тканей. Невозможно обработать все, следы должны остаться: на стенах, на обоях, на дверных косяках. Я все-таки склонен, что у девушки были подельники» , - заключил эксперт.

Ранее Игнатов прокомментировал поиски тел под 6-метровым слоем отходов на мусорном полигоне.