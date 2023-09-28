Родители заступились за учителя физкультуры, ударившего школьника во Владивостоке

Во Владивостоке родители учеников заступились за учителя физкультуры, который ударил школьника. На днях в заведении разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина поднял руку на ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Сети были опубликованы кадры, на которых педагог жестоко избивал ученика на глазах у одноклассников. По его словам, все произошло из-за поведения мальчика, который срывал занятие. Общественность была в шоке от этой ситуации.

Но оказалось, что для родителей учеников он является хорошим педагогом. Дети тоже отзываются о нем только с положительной стороны.

«Мой ребенок всегда говорил о преподавателе только хорошее, он тоже занимается у нас самбо. Всегда его хвалил и говорил, что никогда никакой грубости с его стороны не было», – рассказала одна из женщин.

Мать одного из подростков посоветовала директору принимать участие в социальном воспитании учеников. Так как старшеклассники хамят учителям и ведут себя очень грубо, а некоторые задевают младшеклассников.

«Учителя не могут остановить вот эту агрессию со стороны детей», – добавила она.

Напомним, что после инцидента учитель физкультуры оказался в полиции. Он оправдывался тем, что ученик вывел его из себя. Но мужчина признает, что был не прав и извинился перед мальчиком, а также его родителями.

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