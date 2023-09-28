«Попадаются тараканы, мухи, волосы»: родители рассказали об ужасах в школьной столовой

В Екатеринбурге родители пожаловались на тараканов, которые разгуливают по столовой в одной из школ. Женщина рассказала о том, что насекомые попадаются детям в блюдах. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, все происходит в учебном заведении на Уралмаше. Школьники сняли на видео таракана возле мойки на входе в пищеблок. Родители уверяют, что в столовой дают «отвратительную и холодную еду».

«Могут подать засохший рис, мяса очень мало, иногда попадаются тараканы, мухи, волосы. Детей жалко, да мы еще и платим за питание», – пожаловалась женщина.

По ее словам, после такого они отказались от питания в столовой. Но есть и другие проблемы – бардак в других кабинетах и в туалете. Журналисты связались с директором школы, но он рассказал, что жалоб не поступало.

В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, что аэрозольная обработка от тараканов обеденного зала и пищеблока проводилась 25 августа 2023 года, также ежемесячно проводится профилактическая дезинсекция столовой. Еще одна дезинсекция будет проведена 29 сентября.

Ранее мы писали о том, как в екатеринбургской многоэтажке жалуются на полчища тараканов, падающих с потолка. Жители обвиняют во всем неблагополучную соседку.