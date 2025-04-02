Опубликовано 02 апреля 2025, 14:571 мин.
Родители захотели поднять вопрос о депортации в Таджикистан семьи, чей ребенок взорвал петарду в Истре
MК: родители хотят депортации в Таджикистан семьи, чей ребенок взорвал петарду.
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Родители пострадавших при взрыве петарды в школе Истры детей хотят поднять вопрос о депортации в Таджикистан семьи хулигана. У его папы и вовсе не оказалось российского гражданства.
Об этом пишет mk.ru.
По информации издания, в классе, где случился инцидент, только один ребенок стоит на учете в ПДН. Речь идет не о том «герое», который взорвал петарду. Однако за ним водились шкодливые поступки, не раз мальчик участвовал в драках.
Родители, чьи дети пострадали, считают, что только с уходом взрывателя из школы несовершеннолетние будут в безопасности. Взрослые уверены: у полиции есть основания, чтобы отправить семью в Таджикистан.
Ранее сообщалось, что петарда в форме бомбочки взорвалась в классе. Пострадали 9 детей.