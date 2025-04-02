Родители захотели поднять вопрос о депортации в Таджикистан семьи, чей ребенок взорвал петарду в Истре

Родители пострадавших при взрыве петарды в школе Истры детей хотят поднять вопрос о депортации в Таджикистан семьи хулигана. У его папы и вовсе не оказалось российского гражданства.

Об этом пишет mk.ru.

По информации издания, в классе, где случился инцидент, только один ребенок стоит на учете в ПДН. Речь идет не о том «герое», который взорвал петарду. Однако за ним водились шкодливые поступки, не раз мальчик участвовал в драках.

Родители, чьи дети пострадали, считают, что только с уходом взрывателя из школы несовершеннолетние будут в безопасности. Взрослые уверены: у полиции есть основания, чтобы отправить семью в Таджикистан.

Ранее сообщалось, что петарда в форме бомбочки взорвалась в классе. Пострадали 9 детей.