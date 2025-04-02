Опубликовано 02 апреля 2025, 12:311 мин.
Пострадали девять детей: в Истре школьник взорвал петарду на уроке
В Истре девять детей пострадали от взрыва петарды в форме бомбочки в классе.
© Freepik
В Истре школьник взорвал петарду на уроке. Пострадали девять детей.
О происшествии сообщает Telegram-канал 112.
По его информации, ученик использовал петарду в форме бомбочки. Она долго детонирует, и учащиеся, вероятно, решили, что она не взорвется, подошли близко.
В итоге школьникам потребовалась медицинская помощь. Госпитализировали 11-летнюю девочку – у нее отравление парами и газами. Двоих детей осмотрел школьный врач, семерых – фельдшеры скорой.
Источник пишет, что подобные петарды свободно продают на маркетплейсах. Их цена – менее 200 рублей.
Ранее сообщалось, что в школе Юрги 16-летний ученик ударил ножом одноклассника. Складной нож он приобрел на маркетплейсе.