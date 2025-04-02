Пострадали девять детей: в Истре школьник взорвал петарду на уроке

В Истре школьник взорвал петарду на уроке. Пострадали девять детей.

О происшествии сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, ученик использовал петарду в форме бомбочки. Она долго детонирует, и учащиеся, вероятно, решили, что она не взорвется, подошли близко.

В итоге школьникам потребовалась медицинская помощь. Госпитализировали 11-летнюю девочку – у нее отравление парами и газами. Двоих детей осмотрел школьный врач, семерых – фельдшеры скорой.

Источник пишет, что подобные петарды свободно продают на маркетплейсах. Их цена – менее 200 рублей.

Ранее сообщалось, что в школе Юрги 16-летний ученик ударил ножом одноклассника. Складной нож он приобрел на маркетплейсе.