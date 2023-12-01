Родители вернулись домой и обнаружили тело 15-летней дочери

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 15-летней девочки в городе Полярные Зори Мурманской области. По основной версии, несовершеннолетняя покончила с собой, передает Regnum.

Труп школьницы обнаружили родители накануне, 30 ноября. Они вернулись домой и нашли бездыханное тело несовершеннолетней дочери. Рядом с ним лежала предсмертная записка.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. На данный момент известно, что у девочки, как и у других учеников, не складывались отношения с одним из педагогов. Из-за преподавателя у некоторых детей якобы возникали даже психологические проблемы.

Семья школьницы характеризуется положительно. Сама девочка не имела нареканий со стороны педагогов. В образовательном учреждении, где училась несовершеннолетняя, пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель обнаружил труп 16-летнего сына. Тело юноши лежало в одной из комнат коммунальной квартиры.