Родители в Миассе сдали детей в интернат после того, как друг за другом умерли сын и дочь

В многодетной семье в Миассе друг за другом умерли полуторагодовалый мальчик и 11-летняя девочка. После двух смертей родители решили добровольно сдать оставшихся детей в интернат.

Младший ребенок утонул в ванне 23 апреля – родители оставили его купаться, малыш захлебнулся. Тело девочки, которая была старшей из детей, нашли буквально через пару недель.

Известно, что она вела блог. В нем школьница рассказывала о смерти брата. Подробностей гибели четвероклассница не знала, но признавалась, что «в глубине души ей плохо» после трагедии.

Она старалась не оставаться одна: ходила в гости, встречалась с друзьями. Приятели заметили, что смерть брата подкосила девочку.

На руках у несовершеннолетней стали появляться царапины, в блоге делались депрессивные записи об апатии, слезах, звучали призывы о помощи.

12 мая ее не стало. Семья не состояла на учете, хотя знакомые считали ее неблагополучной. Оставшиеся двое детей размещены в социально-реабилитационном центре, пишет сайт kp.ru.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге мать убила двоих детей и оставила тела на игровой площадке.