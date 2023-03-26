Убившая двоих детей мать оставила записку с адресом

Трагический случай произошёл В Екатеринбурге.

Во дворе дома на одной из центральных городских улиц было найдено тело мёртвой россиянки.

По информации, доступной региональным службам спасения, причиной её смерти стало самоубийство.

При осмотре тела гражданки, сотрудники полиции нашли записку с адресом.

По указанным координатам располагалась детская площадка, на которой полицейскими было обнаружено ещё два трупа.

Это были дети погибшей 5 и 8 лет.

Что послужило причиной трагедии следователям ещё предстоит выяснить.

Известно, что соседи отзывались о семье, как о благополучной, ссор никогда не слышали и часто видели, как мама гуляет с двойняшками по двору.

Муж погибшей в момент инцидента был на работе. Для него ногу со смерти жены стало ударом.