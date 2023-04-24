Родители в это время пили: младенец утонул в ванной в Челябинской области

В Челябинской области младенец утонул в ванной, пока его родители пили. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Миассе. Тело полуторагодовалого малыша без признаков жизни обнаружил один из старших детей. Младенец был в ванной без присмотра родителей, которые в это время употребляли спиртные напитки.

Сотрудники ПДН задержали мать малыша. Отмечается, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, как в Москве школьница едва не утонула, уснув в ванной из-за наказания родителей. Подросток гуляла с друзьями допоздна, из-за чего была наказана родителями. Как только она вернулась домой, мама с папой заставили ее делать домашнее задание. В итоге за уроками девочка просидела до трех часов ночи, а после решила принять ванную. Правда, она не рассчитала, насколько устала.

В какой-то момент школьница задремала и стала постепенно уходить под воду. К счастью, в этот момент не спал ее отец.