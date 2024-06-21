Родители унесенной волной в Сочи 20-летней туристки выехали на опознание тела

Родители девушки, унесенной волной в Сочи, выехали на опознание тела. Об этом сообщила 360.ru близкая подруга семьи.

В беседе со СМИ женщина отметила, что мама 20-летней модели направилась к побережью полтора дня назад. А вот отец на машине выехал только в пятницу 21 июня. Пока неизвестно, действительно ли найденный в море труп – это исчезнувшая девушка. Однако по снимкам подруга предполагает, что это именно она.

По словам собеседницы портала, вскрытие будет проводиться в Ростове-на-Дону, после чего тело ждет кремация. Прах будет доставлен в Усмань.

Отметим, что после случившегося с моделью ее друзей затравили в Сети. Пользователи писали, что парни, которые были рядом с девушкой в роковой день, могли отговорить ее от опасной затеи подходить к морю в шторм. Кроме того, некоторые утверждают, что ее можно было спасти. Такого же мнения придерживаются родители туристки. Они считают, что приятели обязаны были убедить ее не «мочить ноги». По их словам, она была впервые на море и не знала техники безопасности.

Ранее стало известно, что унесенная волной в Сочи туристка записала видео незадолго до исчезновения в море.