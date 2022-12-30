Родители умерли: в Австралии 5-летняя девочка спасла брата от гибели после автокатастрофы

В отдаленной части сельской местности Западной Австралии пятилетняя девочка спасла жизнь своему брату после автокатастрофы. Родители погибли на месте. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Nine News.

После смертельной аварии трое маленьких детей оказались запертыми в машине при 30-градусной жаре вместе с мертвыми родителями, 25-летней матерью Синди Брэддок и 28-летним отцом Джейком Дэйем. Они провели в транспортном средстве более двух дней.

Правоохранительные органы нашли машину Land Rover Discovery во вторник утром в Кондинине, примерно в 280 километрах к востоку от столицы штата Перт. Ранее эту семью из пяти человек объявили пропавшей без вести, когда они не приехали к родственнику на празднование Рождества.

По словам родственника, 5-летняя девочка спасла жизнь своему младшему брату, освободив его из детского кресла.

«Если бы 5-летний ребенок не расстегнул пряжку автокресла годовалого ребенка, его бы сегодня с нами не было. Вероятно, она не узнает об этом еще несколько лет», – сказал близкий семьи.

По данным полиции, дети доставили в больницу с тяжелым обезвоживанием, но без серьезных травм. Они будут выписаны из больницы в ближайшие дни.

Ранее мы писали о том, как врачи спасли слух четырехлетнего малыша. Из его уха достали попкорн.