17:10, 20 ноября 2022
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Врачи спасли слух четырехлетнего малыша. Из уха достали попкорн
Пациентом стационара Орехово-Зуевской больницы стал четырехлетний ребенок, родители которого обратились с просьбой достать из уха зерно попкорна.
Дело в том, что малыш был у бабушки. Она кормила его попкорном. Но у мальчика болело ухо из-за отита, в результате чего он решил попробовать новый способ – вылечить ухо, забросив в него зернышко. О сделанном ребенок сказал только на следующий день.
Сейчас малыш в порядке. Лор достал инородное тело из уха и прописал лекарственные препараты.
Источник фото:freepik
Источник:Московский комсомолец
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
#ухо,
#врач