Врачи спасли слух четырехлетнего малыша. Из уха достали попкорн

Пациентом стационара Орехово-Зуевской больницы стал четырехлетний ребенок, родители которого обратились с просьбой достать из уха зерно попкорна.

Дело в том, что малыш был у бабушки. Она кормила его попкорном. Но у мальчика болело ухо из-за отита, в результате чего он решил попробовать новый способ – вылечить ухо, забросив в него зернышко. О сделанном ребенок сказал только на следующий день.

Сейчас малыш в порядке. Лор достал инородное тело из уха и прописал лекарственные препараты.