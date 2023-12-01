Родители уехали на заработки в другую страну и оставили четырех детей в аварийном доме

Сотрудники правоохранительных органов вместе с работниками органов опеки изъяли четырех детей из семьи в Красноярском крае. Родители несовершеннолетних оставили их в аварийном доме, а сами уехали за границу, передает Telegram-канал МВД 24.

Стражи порядка узнали о брошенных детях от неравнодушных граждан из Емельяновского района. Они дали полицейским адрес проживания проблемной семьи, после чего туда была организована поездка. На месте правоохранители обнаружили дом, который находится в аварийном состоянии, и проживающих в нем без присмотра детей в возрасте трех, семи, девяти и 15 лет. Причем старший отвечал за младших.

В жилище дети не могли принять душ или ванну. Также они были ограничены в еде, а отапливался дом печью. Родители несовершеннолетних в этот момент находились в Абхазии, куда направились на заработки. До возвращения обратно их дети будут находиться в специализированном учреждении.

Ранее в Волгоградской области двое детей ушли из дома. Они оставили матери записку с условием возвращения.