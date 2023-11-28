Назвали условие своего возвращения: дети четырех и семи лет ушли из дома

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения детей в Волгоградской области. Девочка и ее младший брат ушли из дома в неизвестном направлении. Перед побегом они оставили записку, в которой указали, что не хотят жить с отчимом, передает Telegram-канал Baza.

Несовершеннолетние покинули дом еще 26 ноября. Взрослые узнали об их исчезновении из записки. Старшая девочка, которой семь лет, написала, что она вместе с братом не хочет жить с отчимом. Дети заявили, что вернутся в том случае, если мужчина уйдет из семьи.

Также несовершеннолетние оставили указание — место, в котором их якобы можно было найти. Этим местом оказался заброшенный дом. Однако в ходе поисков дети там обнаружены не были.

Нашла детей одна из местных жительниц. Женщина случайно увидела беглецов, а затем отвела их в полицию. Теперь стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в Самаре объявили поиски двух мальчиков-близнецов. Они вышли из дома и скрылись в неизвестном направлении.