Родители удерживали детей в ошейниках в бункере и заставляли заниматься проституцией

В США обнаружили бункер с детьми, которых три года подвергали пыткам и сексуальному насилию. Подробности сообщает The New York Post.

По данным издания, все произошло в штате Алабама. Полиция раскрыла тайный бункер, где как минимум десять детей в возрасте от 2 до 15 лет содержались в ужасающих условиях.

Детей удерживали в бункере, надевая на них электрошоковые ошейники для животных. Родители некоторых из них лично участвовали в издевательствах. Пострадавшим давали «допинг» и приводили к ним клиентов, готовых платить за изнасилование. Жертв привязывали к предметам, лишая возможности сопротивляться.

Отмечается, что задержаны семь человек, включая родителей некоторых детей. Предполагается, что часть детей была куплена и доставлена в бункер насильно. Точное число пострадавших устанавливается — возможно, жертв больше.

Суд над фигурантами начнется в августе.

Сейчас все освобожденные дети получают психологическую помощь. Власти проверяют, не связана ли преступная группа с другими случаями торговли людьми в США.

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