35-летнего нижегородца подозревают в развращении шестерых школьников

В Нижегородской области 35-летний житель Балахны обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как пояснил NewsNN источник в правоохранительных органах, мужчина трудился подсобным рабочим и проживал в квартире по улице Челюскинцев с февраля 2024 года. Он знакомился с несовершеннолетними и приглашал их в гости.

Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, развратил детей. В одной из девочек даже пытался вступить в половой акт.

В числе пострадавших: шестеро школьников в возрасте от 11 до 14 лет. Мужчину задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

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