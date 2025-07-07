Родители разбиты горем: четырехлетнего мальчика насмерть придавило надгробным камнем

Несчастный случай унес жизнь четырехлетнего мальчика в Великобритании. Ребенок оказался на кладбище, где его придавило надгробным камнем, передает The Manchester Evening News.

Несовершеннолетний, по невыясненной причине, попал на погост без сопровождения взрослых. Там мальчик получил травмы в результате падения надгробного камня.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, но помочь ребенку не удалось — он умер. По словам местных жителей, родители погибшего мальчика разбиты горем.

В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются правоохранители, а местные, кто знают семью погибшего ребенка, собирают средства для нее через краудфандинговую платформу.

Ранее сообщалось, что новорожденная девочка умерла из-за фена. Устройство оказалось включенным в кроватке ребенка.