Положили работающий прибор в кроватку: новорожденная девочка умерла из-за фена

Новорожденная девочка погибла из-за неосмотрительности родителей в Башкирии. Ребенок поступил в больницу с ожогами из-за фена.

Информация о трагичном инциденте появилась в Telegram-канале МЧС Башкортостан. Представители спасательного ведомства рассказали, что сегодня утром скончалась девочка, которая получила ожоги в квартире в Октябрьском.

О госпитализации ребенка сообщили 26 мая. В тот день в жилище многодетной семьи произошло небольшое возгорание. Матери и двоих детей не было дома. За малышкой присматривал отец.

У девочки на кроватке по какой-то причине оказался рабочий фен. В результате покрывало и матрас загорелись, а новорожденная получила серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области трехлетний ребенок умер во время посещения детского сада. Обстоятельства и детали случившегося выясняют правоохранители.