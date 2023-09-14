Родители привезли на отдых: 11 детей попрошайничали и спали под пальмами в Сочи

Родители привезли из Краснодара в Сочи 11 детей, чтобы покупаться в море. Однако вместо жизни в комфортных условиях несовершеннолетние попрошайничали и спали под пальмами.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

На спящих под пальмами детей обратили внимание сочинцы. Ребята разного возраста, включая семимесячного малыша, расстелили на газоне одной из центральных улиц разноцветное одеяло. Родителей рядом не было.

Жители города сообщили в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Местные жители заявили, что днем дети попрошайничают, а на ночь уходят «в свой импровизированный дом».

Родители сказали полицейским, что приехали из Краснодара на отдых и вечером планировали вернуться домой. В семье воспитываются дети разных возрастов – 8, 13, 16 лет и один грудничок. В дело вмешалась прокуратура – будут проверены семья, опека и администрация.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге похоронили девочку, умершую после заражения ротавирусом в Сочи.