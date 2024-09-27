Родители погибших от отравления детей не проветрили дом после обработки от насекомых

Родители четверых детей, которые погибли от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, не проветрили дом после того, как обработали его средством от насекомых. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Артем Кротов, передает РЕН ТВ.

Во время допроса родители погибших детей рассказали, что накануне ЧП обработали дом средством от насекомых. Затем семья отправилась гулять, но уже спустя пару часов все вернулись домой. При этом жилище не стали проветривать, в доме была открыта лишь небольшая форточка.

Уже ночью и утром все члены семьи почувствовали резкое недомогание. Они испытали симптомы пищевого отравления. Всю семью доставили в больницу. Четверо детей скончались в медучреждении.

Кротов отметил, что специалисты обнаружили в мусоре два пустых баллона средства от насекомых. По предварительной информации, весь этот объем был израсходован для обработки дома. Криминалист допустил, что перед распылением родители не изучили инструкцию.

«Возможно, либо не прочитал, либо прочитал, но игнорировал требования инструкции», – поделился сотрудник СК.

Уточняется, что компоненты инсектицидного средства от насекомых нашли на телах погибших детей, а также их котенка, который тоже скончался.

Напомним, 21 сентября семья из Красноярского края поужинала пельменями и курицей, купленными в местном магазине. После этого все члены семьи почувствовали себя плохо. Четверых детей врачам спасти не удалось. При этом беременную мать и отца уже выписали из больницы. Родители детей настаивают на версии о том, что виной всему некачественные товары из магазина.

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