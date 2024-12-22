Родители отказывались от госпитализации: в Москве умер заболевший ветрянкой ребенок

В Москве умерла годовалая девочка, заболевшая ветрянкой. Родители несколько дней отказывались от госпитализации и лечили ребенка зеленкой.

Как пишет Telegram-канал Mash, малышку с высокой температурой привезли в инфекционное отделение больницы в подмосковных Химках. При этом родители написали отказ от госпитализации.

Через четыре дня девочке стало хуже, и родители решили вызвать платную скорую. Прибывшие по вызову медики увидели у ребенка синий язык — язву от ветрянки и рекомендовали срочно ехать в инфекционную больницу.

Родители решили отвезти ребенка в медучреждение самостоятельно. По дороге малышке стало плохо — она начала задыхаться.

Сотрудники полиции остановили проезжавшую мимо машину скорой, на которой девочку экстренно доставили в Боткинскую больницу в состоянии клинической смерти. Спасти ребенка не удалось.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону проверят мать после сообщений о том, что женщина кормит годовалую дочь только фруктами и не дает пить, из-за чего «ребенок весь желтый».