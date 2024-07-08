До сих пор ищут: женщина пропала во время кораблекрушения в Черном море

В Черном море идут поиски россиянки, которая исчезла после крушения парусной яхты. Всего за бортом оказались пять человек — четырех из них удалось спасти, передает СУ СК на транспорте.

Судно потерпело крушение в акватории Геленджика. На борту, находились пять человек. Из-за того что яхта пошла ко дну, они оказались в воде.

Спасательные службы организовали операцию по спасанию людей в районе ЧП. Они вытащили из моря четырех человек. Пятый пассажир судна — некая женщина — бесследно исчезла.

В настоящий момент сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы отыскать пропавшую россиянку. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже провели осмотр в яхт-клубе, чье судно потерпело крушение в Черном море.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело девочки, которая пропала после схода поезда с рельсов в Коми. Несовершеннолетняя выпала из вагона, и ее унесло течением.