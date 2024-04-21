Московская учительница боится за свою жизнь после угроз блогерши Алины Масловой

Блогерша Алина Маслова присылает угрозы московской учительнице за негативные отзывы о ее марафонах. Теперь педагог боится за свою жизнь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Teleram-канал SHOT.

Маслова родила дочку в 16 лет и завела свой микроблог, чтобы делиться подробностями о личной жизни и воспитании ребенка. Преподавательница московской коррекционной школы была подписана на соцсети молодой мамы.

По словам учительницы, в один момент Алина Маслова стала настоящей инфоцыганкой. Тогда женщина вступила в группу, где выкладывали разоблачения марафонов Масловой.

Как утверждает SHOT, блогерша засыпала преподавательницу угрозами, звонила ей ночью на домашний телефон и даже приходила в школу с требованием уволить ее.

По словам педагога, Алина Маслова нашла сообщество с разоблачением марафонов и стала пробивать каждого участника. Учительнице пришлось удалить все фотографии в социальных сетях, и теперь она всерьез переживает за свое здоровье.

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