Девочка, над которой надругался насильник в Прикамье, боится выходить из дома
Девочка из Прикамья, над которой надругались на глазах у сверстников, боится выходить из дома. Ей оказывается психологическая помощь. Об этом сообщает perm.aif.ru.
В Пермском крае продолжается расследование уголовного дела об изнасиловании семилетней девочки. Инцидент произошел 8 августа в районе деревни Заречная, где неизвестный мужчина увел ребенка с детской площадки и совершил преступление на глазах у сверстников.
В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая психологическая помощь. По информации от матери девочки, ребенок находится в тяжелом состоянии: замкнулся, перестал говорить и испытывает сильнейший страх перед выходом на улицу.
Было возбуждено уголовное дело, но о задержании насильника до сих пор не сообщили.
