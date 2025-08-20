Девочка, над которой надругался насильник в Прикамье, боится выходить из дома

Девочка из Прикамья, над которой надругались на глазах у сверстников, боится выходить из дома. Ей оказывается психологическая помощь. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В Пермском крае продолжается расследование уголовного дела об изнасиловании семилетней девочки. Инцидент произошел 8 августа в районе деревни Заречная, где неизвестный мужчина увел ребенка с детской площадки и совершил преступление на глазах у сверстников.

В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая психологическая помощь. По информации от матери девочки, ребенок находится в тяжелом состоянии: замкнулся, перестал говорить и испытывает сильнейший страх перед выходом на улицу.

Было возбуждено уголовное дело, но о задержании насильника до сих пор не сообщили.

