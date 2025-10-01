Родители не сделали прививку из-за религии: кировские врачи спасли трехлетнего мальчика со столбняком

В Кирове врачи спасли жизнь трехлетнему мальчику, заразившемуся столбняком. Ребенок подхватил инфекцию после того, как наступил на что-то железное, торчащее из земли. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Мальчик поступил в больницу еще в августе. Выяснилось, что родители ребенка по религиозным убеждениям не сделали сыну прививку от столбняка. После того как ребенок поранился, они не сразу обратились к врачам и сами обработали рану на стопе.

Через десять дней малышу стало плохо. У него развилась сердечная и дыхательная недостаточность, появился так называемый опистотонус — судорожная поза с резким выгибанием спины дугой, запрокидыванием головы и вытягиванием рук, кистей, стоп, пальцев.

«Сорок два дня ребенок находился в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких, перенес клиническую смерть, несмотря на полученное лечение противостолбнячной сывороткой», — рассказала Ирина Крутихина, врач-невролог КОДКБ.

На спасение мальчика у врачей ушло 62 дня. За это время инфекционисты провели несколько консультаций с коллегами из федерального центра и главными внештатными специалистами региона.

В итоге маленького пациента выписали домой с улучшением. Сейчас он может сам дышать, передвигаться и активно общается.

