Родители на допросе, а дети дома: двух участников изнасилования мальчика в школе перевели на домашнее обучение

Двое из трех участников изнасилования мальчика в одной из школ Московского района Санкт-Петербурга находятся на домашнем обучении, передает 78.ru. Об этом рассказала мать одного из учащихся образовательного учреждения.

По словам женщины, родители третьего участника истории не считает своего сына виновным. Подросток продолжает ходить в школу. Взрослые, чьи дети замешены в произошедшем, должны были посетить следователя.

Также петербурженка рассказала, что мальчик, над которым издевались трое других учеников, тоже находится на домашнем обучении. Другой информации о школьнике пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в школе, где ученики изнасиловали мальчика в туалете, захотели уволиться педагоги. Они заявила о нарушении в образовательном учреждении всех границ, а также об оскорблениях в их адрес.