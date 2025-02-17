«Обсуждают уход из школы»: учителя захотели уволиться после изнасилования мальчика в туалете
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История с изнасилованием ученика элитной школы в Санкт-Петербурге может обернуться увольнением педагогического состава. Учителя хотят покинуть образовательное учреждение, передает 78.ru.
Журналисты узнали, что сообщение о намерении уволиться появилось в чате школы. Сотрудники учреждения в Северной столице пожаловались родителям на грубость со стороны детей, которые «нарушают все границы».
«После случившейся ситуации администрация и педагогический состав обсуждают уход из школы», — написали в чате учебного заведения.
История с изнасилованием мальчика в школе произошла недавно. Трое учеников издевались над школьником в туалете образовательного учреждения.
Несовершеннолетние, на которых пожаловались правоохранителям, из состоятельных семей. Насилие над жертвой они сняли на камеру смартфона. Позже ролик появился в Сети.